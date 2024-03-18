股市估市：內地奢侈品市場潛力可觀

港股上周走俏，雖然恒生指數自年內高位17,214點回吐不少，但總算終止對上兩周之頹勢。當然，恒指在50周線所在的近18,000點位置阻力甚大，早前曾提及指數月線死亡交叉的情況仍然持續，意味中長線仍然偏淡，但短線港股既見資金流入，走勢亦偏向正面，目前暫不宜出手做淡。

集團為大中華區內服務高端品牌最大的營銷集團，市場佔有率由2019年的6.3%，提升至2023年的12.7%，客戶包括眾多知名品牌，包括Chanel、Gucci、Prada、BMW、法拉利等，品牌客量由2016年的122個，增至去年的590個，年複合增長率25.3%。

艾德韋宣可中長線部署 集團去年多個財務指標均創新高，收入按年增長39.2%至9.67億元人民幣，純利增長3.56倍至1.07億元人民幣。收入當中，內地為主要來源，佔近九成；而業務類別中，體驗營銷佔78.8%，數碼營銷佔19.5%，IP拓展佔1.7%。

根據貝恩分析的全球奢侈品報告，到2030年，內地消費者將佔全球個人奢侈品市場份額35至40%，內地亦將成為全球奢侈品的最大市場，佔比24至26%。奢侈品在經濟前景不明朗的背景下，相對受影響較小，而艾德韋宣主要服務高級品牌，未來應可受惠。

該股1月曾跌至0.95元，其後拾級而上，日前更突破1.2元的橫行區，股份目前市盈率僅不足8倍，息率更逾9厘，市值不足10億元，中長線部署相當合適。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）