板塊分析：AI板塊暫歇 中小型股或接力

近來一個聚會上多位著名意見領袖（KOL）分享了對美國股市未來發展的見解，有幸參與其中，聽到不少KOL的最新分享，結合市場現狀與技術走勢的分析，對美股中期也有一些新看法。美國人工智能（AI）相關的股份漲幅很大，估值並不便宜，在席間，KOL認為板塊資金將進行輪動，美國中小型股票有可能接力美國股市升浪，對此深感認同。

半導體股調整機會增 事實上，半導體板塊在前周末及上周一經歷了明顯的下跌。表表者的英偉達（Nvidia）前周五一度漲5%，高見974美元。距離1,000美元只有一步之遙之際，股價卻突然大幅下挫，並倒跌5%收市。另一巨頭超微半導體（AMD）更出現「射擊之星」，向淡形勢更加明顯。

兩股股價在上周一進一步下挫，儘管上周二止跌回升，短期有持續反彈的可能，但從中期來看，半導體板塊的上升趨勢將可能減弱。這要求投資者在資產配置時更加謹慎，甚或引起市場資金調整持倉結構。

隨着AI股份轉弱，通脹趨於穩定，以及利率可能進一步下降，這可為其他板塊帶來資金流入的機會。然而，對於哪個板塊將會受惠，若非善於捕捉資金流，一般較難跟進。所以能夠全方面包含的標普500指數，就會較為合適。

儘管科技股走勢相當耀眼，但從今年初截至3月12日的回報可以看到，代表科技股的納指100指數累計上升8.28%，居然不及代表性更廣泛的標指，後者上升8.5%。由於「科技七雄」佔了納指超過40%的比重，若然半導體股轉弱，今年標指上升的中期回報潛力可能會超越以科技股為主的納指。投資者通過標指交易所買賣基金（ETF）相關產品投資，可能會捕捉到更高的回報。

隨着通脹率穩定且利率逐漸下降，美國中小型股票將可能會成為市場新的焦點。不過，一般投資者，並不一定熟悉美國的中小型股，而且數量極多，要全部都進行分析，難度亦較高。這個時候，相關的指數就是投資「聖經」。在眾多追蹤美國中小型股票的指數，羅素2000指數是最具代表性。

宜投資ETF捕捉升浪 雖然經濟好轉時，中小型股表現優異，但它們在經濟衰退時的防禦能力卻較弱，特別是對於那些基礎較不堅實的小公司來說。相較於羅素2000指數，標普中型股400指數和標普小型股600指數可能是更佳的選擇，因它們的成分股品質更高，對經濟周期的波動有更強的抵抗力。

相對而言，比較喜歡「大市值」能帶來的「經營安全感」，故更偏向於標普中型股400指數。事實上，標普中型股400指數今年截至3月12日的升幅達到6%以上，大幅跑贏羅素2000指數的1.89%回報，和標指比起來也不輸蝕，相關的ETF值得大家關注。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）