銀主拍賣：加多利軒開價低四成

多項住宅銀主盤推出市場拍賣，何文田半新盤加多利軒一個低層連平台兩房特色戶，開價580萬元，較單位原先購入價低逾四成，呎價僅約16,000元。

環亞物業拍賣下周推拍上述項目的低層A室銀主單位，實用面積約353方呎，平台面積約180方呎，開拍呎價約16,431元。單位原業主於2018年以約979萬元購入，呎價約27,734元，最新推拍價低約399萬元或約40.8%。

另外，忠誠拍賣於本周三推拍約21項物業，其中，葵涌錦華大廈高層E室銀主盤，實用面積約322方呎，開拍價240萬元，呎價約7,453元。去年中該廈一個低層B室，面積相同，以約300萬元易手，呎價約9,317元。

香港仔單幢樓呎嗌$7965 黃開基拍賣行同日推出約37項物業，包括香港仔海滙大廈低層銀主單位，實用面積約462方呎，減價62萬元，以368萬元翻拍，呎價約7,965元。現開價低銀行網上估價約193萬元或約34.4%。

普縉下周推拍約4項銀主物業，包括紅磡豪宅半新盤維港‧星岸1座低層C室銀主盤，開價1,380萬元，呎價約16,312元。該行指，上址開價低市值約23.3%。