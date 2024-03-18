藍籌盤周末僅28刁 按周跌24%

多個新盤推出搶二手客，中原表示，10大屋苑周末兩日只錄約28宗買賣，按周下跌約24%，期內六成項目交投減少，鰂魚涌康怡花園及紅磡黃埔花園捧蛋。

荔枝角美孚新邨周末錄約7宗買賣，按周增約2.5倍，為同批屋苑中最旺。另細價樓仍然較受追捧。該行伍錦基稱，沙田第一城錄約5宗，包括43座高層A室，實用面積約284方呎，最初叫價560萬元，減價至450萬元成交，呎價約15,845元，約40年帳面升值約18.7倍。

天水圍嘉湖山莊都錄約5宗，中原伍耀祖指，美湖居1座低層E室兩房戶，實用面積約441方呎，成交價418萬元，呎價約9,478元。

太古城兩房蝕330萬 個別屋苑蝕讓吸客，鰂魚涌太古城連錄兩宗損手個案。美聯吳肇基表示，冠天閣中層H室兩房戶，實用面積約593方呎，去年8月以約1,120萬元放售，近期已降價至約990萬元，終以950萬元沽出，呎價約16,020元，約5年帳蝕330萬元，或貶值約25.8%。

中原趙鴻運指，同屋苑順安閣高層H室三房單位，以1,025萬元轉售，呎價約14,580元，6年多帳面虧損225萬元。

青衣二手市場周末錄至少11宗買賣。市場消息透露，區內海欣花園3座高層兩房戶，成交價643.8萬元，呎價約11,835元，約3年帳面貶值約17.8%。

銀主都以低價出貨。美聯羅定康指，將軍澳日出康城MARINI連平台特色戶同類物業，以500萬元售出。成交價較約5年前購入價帳面低近「一球」。

天水圍居屋兩日開3單 此外，未補價第二市場居屋交投活躍。祥益林家倫稱，天水圍3月已錄逾20宗同類買賣，周末連錄約3宗，包括天愛苑B座高層9室，放盤不足48小時，減價67萬元，綠表客以383萬元購入，呎價約5,984元。