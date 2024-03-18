九龍灣新盤開賣報捷

泰峯售257伙 一手17天成交月飆24倍 撤辣後一手市場交投量出現報復式反彈。王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，以逾7年半市區新盤新低價推出的首批單位，昨日正式開售，即日售出約257伙，套現逾14億元。項目帶挈3月首17日的一手成交量飆升至逾2,600宗，較上月同期約102宗，按月增加逾24倍，相等於過去4個月全月總和。

樓花期長約15個月的泰峯，首輪以價單形式推售336伙，銷售程序於昨日早上8時開始，準買家根據抽籤結果，分批到達售樓處報到，秩序良好。優先的A組買家須購至少一伙指定兩房單位，或2至4伙。市場消息指，A組時段已售出約86伙。而B組時段於下午1時開始，72伙的兩房連儲物室戶型率先售罄。

事實上，踏入3月，各區餘貨盤百花齊放，將整體市場交投量推高，至今成交量已超2月全月約8倍。中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，昨日再售出13伙，單日吸金逾1.5億元。最新售出1座49樓C室特色戶，為實用面積1,072方呎三房戶，成交價2,519.2萬元，呎價約23,500元。

買家心聲