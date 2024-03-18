●美聯工商舖資料指，2月工廈註冊成交量錄約117宗，按月跌約1.7%，註冊金額錄約15.4億元，同期上升約60.6%。同類物業上月租務成交量錄近298宗，按月下挫約26.1%。

●香港置業表示，根據土地註冊處資料，3月截至14日為止，共錄160宗純車位註冊，按月增加約45.5%。期內港島區錄67宗，較上月同期的10宗，增加約5.7倍最顯著，主因鰂魚涌太古城已錄56宗，料屬拆售成交。