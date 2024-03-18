簡訊一覽
●遠洋服務(06677)發盈警，預期去年盈利介乎3,900萬至4,500萬元人民幣，按年倒退40.55至48.48%，主要原因包括受房地產市場供求關係發生重大變化影響，對貿易應收款項進行進一步計提減值撥備，以及若干業務開展情況不如預期等令相關毛利率下降。
●阿里巴巴(09988)旗下零售業務盒馬和大潤發否認售予國企中糧集團，直指出售和作價300億元人民幣是假消息。
●雅迪控股(01585)宣布，其非全資附屬公司浙江華宇鈉電新能源科技斥3.51億元人民幣，收購無錫淩博電子技術股份有限公司全部股權，以增強電動電單車電子控制系統的技術，同時整合供應鏈。
●APOLLO出行(00860)公布，上周五以收市價折讓約9.8%的配股價0.46元，向董事會高級顧問何敬民等9名人士及機構，配售逾4.45億股新股，集資2.05億元，淨額約為1.62億元，所得約43.8%用於發展出行服務業務，約46.2%用於償還債務，約10%用於一般營運資金。
●中石化煉化工程(02386)公布，去年純利23.35億元（人民幣‧下同），按年增長2.2%，每股盈利0.53元，派末期息每股0.224元；收入562.2億元，按年升6.02%。
●美聯工商舖資料指，2月工廈註冊成交量錄約117宗，按月跌約1.7%，註冊金額錄約15.4億元，同期上升約60.6%。同類物業上月租務成交量錄近298宗，按月下挫約26.1%。
●香港置業表示，根據土地註冊處資料，3月截至14日為止，共錄160宗純車位註冊，按月增加約45.5%。期內港島區錄67宗，較上月同期的10宗，增加約5.7倍最顯著，主因鰂魚涌太古城已錄56宗，料屬拆售成交。
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