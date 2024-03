致富智庫：ＣＶ僅列重點 詳寫工作經驗

比起展示方式不夠清晰,專家指出,更大的問題是用語不夠說服力。就以1973年首9個月於TRW Systems Group出任程式編寫員為例,工作描述只是「involved with file design and modifications to operating system」(參與檔案設計及修正作業系統),「involved with(參與)這個詞其實很虛,沒有意義」,應該更加具體。