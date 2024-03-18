致富智庫：ＣＶ僅列重點 詳寫工作經驗

萬丈高樓從地起，職場上位前第一步必定是見工，而在面試脫穎而出的第一步就當然是寫好求職履歷表（CV）列舉「十八般武藝」，好讓據說只會用7.4秒掃讀CV的人給你加分。微軟創始人蓋茨曾在網上公開其1974年還在哈佛大學讀書時的CV（附圖），居然被專家批評講廢話，究竟何事？

專家：勿用段落敍事 蓋茨早就上了「神枱」，惟他布衣時代的CV一出仍引起廣泛興趣。求職專家首先批評的倒不是連身高、體重和宿舍房間號碼之類無關痛癢的東西都寫，而是以段落形式來表達過往工作經驗太過難讀，不易找出重點，「分不清哪些是校內工作，哪些不是」，即使實情是他早在大學一年級已經累積一定履歷，展現出他的拚搏欲。

專家建議，求職者必須本着「一兩分鐘能夠徹底了解你」的心態去寫，首先在頂部個人資料的下方就陳列專長、專業資格和主要成就，以幾行文字總結自己的職業生涯，之後再在「經驗部分」以列點形式展示自己每份工作，以及期間的職責與成就，增強「第一印象」。另外可以附上LinkedIn檔案連結，讓公司看到更多認證，據統計可以提升見工機會71%。

比起展示方式不夠清晰，專家指出，更大的問題是用語不夠說服力。就以1973年首9個月於TRW Systems Group出任程式編寫員為例，工作描述只是「involved with file design and modifications to operating system」（參與檔案設計及修正作業系統），「involved with（參與）這個詞其實很虛，沒有意義」，應該更加具體。

專家建議，工作經驗應寫得更具體，詞匯要更豐富和鮮明，不要工作經驗下面每個職責都是「Responsible for……」（負責……），而是諸如「持續超額完成月度銷售目標」、「每天cold call（電話促銷）超過50個電話，致力開拓客源，並持續跟進確保生意充足」。

展示適應環境變化 另外，求職者如果能夠展示出自己是一個能適應環境快速變化的人就更好，許可的話可提「帶領一個由20人縮編至11人的銷售團隊提高營業額25%」。