致富智庫：匯報先講結論 免老細無耐性

台積電創始人張忠謀開創改變半導體行業乃至科技發展的「晶圓代工」模式，被尊為「半導體教父」，以紀律嚴明的領導風格見稱。

就着這點，蔣尚義前年3月接受美國加州電腦歷史博物館口述歷史訪問時回憶，張忠謀對聽取下屬匯報要求很高，這也是他公務繁重卻能每天下午6時下班回家的秘密——效率。

蔣說，張忠謀期望每次從下屬的匯報吸收新知，「可是如果你按着（研究）數據、解讀、結構的順序給他長篇大論，你就麻煩了，過了5分鐘他就找不着北（沒頭緒），餘下25分鐘你會很慘，他漸漸會不耐煩，斥責你，甚至會撕掉你的論文，再趕你走」。

最終他花了4、5年的時間才弄明白，「你應該一開頭就告訴他結論，他會『噢』，然後他會想『這30分鐘（匯報）是有價值的』，之後就會很耐心把餘下細節聽完」。