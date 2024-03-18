致富智庫：CEO教上位 最緊要把口

港府的「共創明『Teen』計劃」為來自弱勢社群家庭的中學生配對一名「友師」，藉他們的閱歷幫助參與計劃的青少年擺脫跨代貧窮。有見及此，本報也找來幾位行政總裁（CEO）級數的商界領袖分享「上位經」，勤奮、盡責、好學、見多識廣固然加分，但原來「Talk得」也很重要。

他不時應邀去大學與畢業生或初創企業作分享，經常向他們強調這一點很重要，不論本科背景是甚麼，皆要懂得完美表達自己的意念爭取認同與理解；如果擔任管理層，更需懂得表達，繼而引領下屬完成任務，「畀到希望同欣賞佢哋」，推動公司發展，這也是領導才能。

匯報宜簡短 免同事分心 亦有上市公司的舵手向本報提到，為培養同事的說話技能，「身先士卒」不用講稿作匯報，過了一段時間讓其他主管跟隨，否則有懲罰，因為只有發自內心的說話別人才會聆聽，提着講稿事先已經豎起一道隔膜，再長篇大論，台下聽眾可能已經心不在焉，「諗緊收工去邊度食飯，買邊隻馬……所以講嘢最好5至10分鐘，畀到一、兩個重點同事就得」。

這位CEO還提到，早年到內地巡視業務不光是聽當地單位匯報，還要親自檢查，不料果然發現問題。

不過，不論是精彩的演講或匯報，抑或幫公司「建功立業」，歸根究柢還是事先做好充分準備。其實林世豪也看員工是否願意學習，尤其是幾個「心水」人選都能言善辯的時候，因為人人都要懂去適應不斷變化的環境，還有就是能否充分計算風險並敢於承擔。

瑞銀前投資銀行亞太區主管金弘毅亦分享，擁有上進心、好奇心及團隊精神，乃在投資銀行工作的重要特質，並要永遠保持對行業知識的渴求和積極學習去維持競爭力，這與「新興市場之父」麥樸思相似。

麥樸思早年接受本報訪問所提過，適合與他「搵食」的資質乃勤奮、謙遜、願意學習及接受新事物，以及懂得正面地看待事物。

林世豪指，擔任管理層更需懂得表達。 蔡肇中十分着重員工的人際應對技巧。 傑出銷售員9大法則