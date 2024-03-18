國泰料今年客貨運收益率降

國泰去年盈利創13年新高，主要由於客運收入暴漲3.28倍，抵銷貨運收入回落。富瑞引述國泰管理層指，即使報復式外遊所迸發的機位需求開始消散，旅客出行需求仍然強勁，原因包括轉機需求好轉。

貨運方面，國泰管理層認為收益率好過他們原先所想，歸功於電子商貿。跟國泰同日放榜的台灣長榮航空，收入按年變化的狀況亦相若，其航空運輸部門貨運收入急挫54.17%，但下半年有電商貨量顯著上升的支撐。

赫伯羅特看好海運前景 富瑞預測國泰今年及明年純利都會倒退，但維持國泰投資評級於「買入」，目標價亦維持於10.5元，比上周五收市高20%。

另邊廂，海運巨頭赫伯羅特的行政總裁揚森則表示，就算紅海危機導致貨櫃運價飆升，預計今年盈利仍將下降，原因是紅海貿易改道導致成本增加。然而，他認為，今年全球經濟前景經已改善，對下半年的市場需求更樂觀，指農曆新年後看到復甦良好，對此相當滿意。