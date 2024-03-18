中植旗下財富公司涉違法被立案偵查

原為內地大型財富管理機構的中植集團因內房危機無力還債，以破產清算收場。繼拘捕已故創始人解直錕的親屬後，北京執法部門日前就中植系旗下財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，已對高級管理層等主要涉案犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，案件偵辦和追贓挽損工作正全力進行中。

萬科早在6年前聲言「活下去」，新招是精簡架構，把上海區域15家城市公司重組為8家，官方解釋是「積極順應長三角一體化建設趨勢和行業變化的選擇，基於業務發展的需要，進一步促進城市間資源的高效配置整合和人才的靈活調配，通過集中優勢管理資源，提升效率……」

本月LPR預期不變 另外，中國人民銀行旗下媒體在3月份貸款市場報價利率（LPR）出爐前夕，刊出《業內預期融資成本還有下降空間》一文，提到美國今年大概率減息，發達經濟體貨幣政策轉向客觀上有利拓寬中國幣策空間。

然而，本文不像上月露骨地寫「LPR可能下行」、「5年期以上下降可能更大」，並在文尾加上「規範、降低貸款、發債等中介環節收費，也有助於降低實體融資成本。」市場亦預期本月LPR會按兵不動。