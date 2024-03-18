中植旗下財富公司涉違法被立案偵查
原為內地大型財富管理機構的中植集團因內房危機無力還債，以破產清算收場。繼拘捕已故創始人解直錕的親屬後，北京執法部門日前就中植系旗下財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，已對高級管理層等主要涉案犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，案件偵辦和追贓挽損工作正全力進行中。
中植倒下的原因是理財產品變相給內房企業融資，內房陷困導致相關企業違約，中植無法兌付理財產品。內房企業尚在各施各法解決債務危機，其中今年首兩個月銷售收入「腰斬」的富力地產(02777)，旗下發債實體怡略向債券持有人發布同意徵求及交換要約的更新公告，據報富力決定下月5日召開新會議；涉及3筆分別於2025年、2027年及2028年7月11日到期的優先票據，涉及債務近57億美元。
萬科企業(02202)近日較長年期債券價格受壓，反映市場基於當前內房賣樓回血不容樂觀，對萬科長遠償債能力有保留。
萬科早在6年前聲言「活下去」，新招是精簡架構，把上海區域15家城市公司重組為8家，官方解釋是「積極順應長三角一體化建設趨勢和行業變化的選擇，基於業務發展的需要，進一步促進城市間資源的高效配置整合和人才的靈活調配，通過集中優勢管理資源，提升效率……」
本月LPR預期不變
另外，中國人民銀行旗下媒體在3月份貸款市場報價利率（LPR）出爐前夕，刊出《業內預期融資成本還有下降空間》一文，提到美國今年大概率減息，發達經濟體貨幣政策轉向客觀上有利拓寬中國幣策空間。
然而，本文不像上月露骨地寫「LPR可能下行」、「5年期以上下降可能更大」，並在文尾加上「規範、降低貸款、發債等中介環節收費，也有助於降低實體融資成本。」市場亦預期本月LPR會按兵不動。
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