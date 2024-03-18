寧德去年賺441億新高 增長放緩

被中國官方稱為「出口新三樣」的新能源車、鋰電池和太陽能發電設備確實有產能過剩隱憂。深圳「股王」兼全球車用電池「一哥」寧德時代去年破紀錄大賺441.21億元（人民幣‧下同），增長卻放緩至43.58%，單計第四季按年少賺1.23%，為7季首見倒退。

市場普遍相信，寧德時代去年受累一些同業以較低價售價競爭，摩根士丹利上周正以「減價戰接近尾聲」為由調高該股投資評級至「買入」。然而，細看之下，寧德時代的列帳分部當中，其實只有「電池材料及回收」的毛利率下跌，跌9.85個百分點至11.38%，收入貢獻最大的「動力電池系統」分部之毛利率達22.27%，按年擴大5.1個百分點，數字亦高於上半年，反映下半年更好。

董事長曾毓群表示，新能源行業的發展需要商業化，不是惡性競爭，寧德時代冀「就此作出貢獻」。地緣政治關係使公司在美國採用技術授權商業模式，但很受客戶歡迎，除了福特汽車外還有其他公司參與，很快就會看到很多合作夥伴採用技術授權模式，若對方本身有廠，寧德時代可助其改造設備，或能加快速度。

他又說，固態電池的安全性、能量密度、功率及溫度適應性固然是高，寧德時代也加碼投入資源，但距離商品化尚遠，還有很多基本科學問題。

不過，該企強調其多晶硅平均生產成本有改善，盈利水平較為領先。主席朱共山搬出英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳稱，人工智能（AI）的盡頭是太陽能和儲能，又謂OpenAI行政總裁奧特曼為能源危機憂慮——下一波生成式AI系統消耗的電力遠超預期，能源系統或將難以應對；2030年算力能消耗全球兩成電力，「再往下去，如果不考慮新能源，未來的算力，吞噬掉十數個地球的傳統能源都不夠用。」