特朗普：對華在墨國產車徵100 %關稅

密謀重返白宮的美國前總統特朗普揚言，當選後將對中國車企在墨西哥廠房生產的電動車，加徵100%關稅，比之前威脅的50%關稅高一倍。同時警告，若他落選，對美國和當地汽車行業是一場「大屠殺」。這意味着一旦他重新入主白宮，市場或須有心理準備出現更多的貿易摩擦。

事實上，特朗普早前已提出對所有進口產品徵收10%關稅、對稅率較高國家徵收相應關稅等，「以眼還眼」。同時希望取消與中國的正常貿易關係，提高從玩具、飛機到工業原料等所有商品的進口關稅，直言不擔心中國或其他國家的報復措施。

華為料汽車業務可扭虧 面對特朗普的「口術」，中國國資委副主任苟坪「穩軍心」，指未來要深入實施國企改革，凡有利將央企新能源車「搞上去」的政策及措施，都要大膽探索，推動企業專心創新、開放轉型。他同時指出，3家中央汽車企業去年完成新能源汽車直接投資近360億元（人民幣‧下同），投資比重超過60%。

早年成為美國打壓對象的科技巨頭華為，近年積極拓展智能汽車產業。華為常務董事、智能汽車解決方案業務部門董事長余承東表示，智選車自解決方案發布以來，前3個月已經扭虧為盈，而整個汽車解決方案部門也接近扭虧為盈的邊緣，料4月起可實現正面發展，惟坦言「這個業務如果持續虧損，將難以為繼」。

他又指，在智能泊車、智能駕駛方面，內地「做得最好的是何小鵬（即小鵬汽車，09868）」，但華為進軍後，揚言要改寫行業，儘管「很捲」，但相信其技術能「幫助大家一起來捲」。

小鵬新品牌搶平車市場 被其點名的小鵬汽車則透露，將發布全新品牌，進軍10萬至15萬元級別的全球汽車市場。另外，今年第二季，旗下人工智能（AI）智能駕駛大模型將正式「上車」。