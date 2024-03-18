巴西反傾銷調查 惹華「經」慌

涉鋼材等6項進口商品 內地消化過剩產能添難度 中國與美國為首西方陣營的關係每況愈下，以拉丁美洲、東南亞、南亞、中東及非洲為主的「全球南方」（Global South）有人口紅利所帶來的經濟增長活力，對華立場亦相對美國友好，被視為中國降低外貿依賴發達國家的希望。然而，連左派總統執政的巴西亦迫於國內團體的壓力，對幾項中國進口商品發動類似歐盟和美國所做的反傾銷調查。

回顧上月，負責國際事務的美國財政部次長尚博表示，中國工業及宏觀經濟政策側重供應而非需求，不但使中國產能過剩，而且會衝擊全球市場，「全球都會作出反應。這不是反華，不過是應對中國的政策而已。」

半年前出手 保護當地產業 尚博一語成讖。巴西過去半年已對起碼6項中國進口商品展開反傾銷調查，涉及金屬板、化學品及輪胎，換言之與歐盟去年9月中揚言對中國電動車開展反傾銷調查幾乎同步。

巴西化工協會主席科代羅直言，巴西化工行業去年經歷了史上最嚴峻的時刻，臨時調高進口關稅是對抗「掠奪式經營」、保護國內市場的必要手段。巴西從中國進口的塑化劑原料「鄰苯二甲酸酐」數量於2018年6月至2023年6月期間大增20倍以上。

與此同時，巴西工業部亦應大型鋼企CSN的要求對中國進口鋼材開展反傾銷調查，預料為期18個月。CSN的理據是巴西從中國進口的幾種碳鋼於2022年7月至2023年6月期間暴增約85%，工業部亦稱「中國向巴西傾銷，以及其損害了巴西本地產業，均有足夠表證。」鋼企亦要求政府對進口鋼材加徵9.6至25%不等的關稅。

以美元計，巴西佔中國出口的比重並不高，僅2%出頭，但當美國的比重自從中美貿易戰開打後顯著下降，巴西作為單一經濟體於國貨海外市場的角色不能說不重要。2024年首兩個月，中國向巴西出口金額按年大增33.8%，2017至2023年期間更翻了一倍，年均複合增長率超過12%。

鑑於中國是巴西大豆及鐵礦石等大宗商品的大客，使巴西成為少數能從中國賺取貿易順差的經濟體，外界估計巴西政府傾向避免像美國那樣在貿易問題上與中國抗衡。

然而，巴西只是「全球南方」國家對中國貨採取反傾銷措施的國家之一，其他還有墨西哥、越南、泰國等，可見中國要開拓海外市場消化過剩產能絕非易事。

中國今年出口價或跌2.2% 日資券商野村指出，中國製造業不少行業的產能利用率直到去年底尚未回復2019年的水平，內需弱及大量閒置產能等令中國出口價格下滑，預料以美元計今年會再跌2.2%，跌幅較去年的2.1%略多。

這某程度上幫到美國聯儲局和歐洲央行控制通脹，亦是野村把中國出口增長預測由負1.5%上調到2.5%的原因之一（原因還包括中國致力提高向新興經濟體出口國貨），問題是長此下去，可能加劇中國與主要經濟體的貿易糾紛。即使中國今年出口表現會相對優於房地產與基建，該行仍持審慎態度。

出口價格下滑，本質上是工業生產者出廠價格指數（PPI）仍未能轉正，野村估計內地今年PPI仍會跌0.8%。