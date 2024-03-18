比特幣跌穿6.5萬關即彈 傳基金爆倉

比特幣近日走勢極為波動，於周日一度跌穿每枚6.5萬美元大關，最低曾見64,540美元，其後又重新反彈至6.7萬美元以上，猶如過山車一樣。分析亦指出，比特幣價急速回調的原因眾多，包括期貨「挾好倉」的影響，市場對於美國減息幅度預期有所下降，並有傳言指一些基金「爆倉」等。

市場傳聞指，有一隻基金利用持有大量比特幣的MicroStrategy（MSTR）之股價與比特幣現貨的價差，進行套戥交易，可惜該交易因為操作失誤，因而導致錄得逾10億美元的虧損，而由平倉活動引發的拋售，導致了比特幣異常波動。

MSTR一直被市場視為比特幣的槓桿工具，因為該公司大量持有的比特幣，故而吸引一些投資者以MSTR的股票去做好或做淡比特幣。作為參考，MSTR有30億美元的未平倉沽空倉位價值，約佔其流通股數約20%。

根據市場流傳的說法，有一家對沖基金買入了大量比特幣，並且沽空了MSTR，原因是預期比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）推出後，資金會拋棄MSTR等間接工具，轉為投入直接追蹤比特幣價格的ETF。可惜的是，MSTR的股價升勢更甚於比特幣，因此導致基金套戥不成，反而因為爆倉而需要拋售比特幣。

幣安睇好今年升越8萬 雖然比特幣的價格近期仍然相當波動，但有專家亦估計，未來其走勢將會轉趨穩定。Bitwise資產管理投資總監Matt Hougan表示，加密貨幣的劇烈價格波動在過去10年中已大幅下降，目前推動比特幣市場發展的只是簡單的供需失衡。現貨ETF的出現使得加密貨幣需求大增，但供應卻相當受限。

幣安行政總裁鄧偉政稱，比特幣今年會反覆升越8萬美元，主要是相關ETF機構投資者和新錢流入，投資需求增加，但供應卻正在減少。