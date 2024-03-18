騰訊上季核心估多賺37% 聚焦遊戲業務

花旗認為，國際遊戲更激烈競爭及季內本地推出新遊戲貢獻有限，警惕遊戲收入放緩或影響整體收入增長，料去年第四季收入按年升7.1%至1,553億元，其中網遊收入409億元，按年跌2%。總廣告收入按年升15%至283億元。

大摩料整體收入增8% 該行指，市場關注騰訊對最新遊戲監管潛在影響的看法、現季度本地及國際遊戲業務發展、未來新推出的遊戲及小遊戲進展等。另外，視頻號變現、今年廣告投放情緒、人工智能（AI）大模型及雲收入等，亦將是坊間的關注主題。

摩根士丹利提到，關注騰訊旗下《元夢之星》及多人網上戰鬥競技場遊戲（MOBA）去年12月流水表現，以觀察對今年遊戲收入的推動力，受高基數影響，預測上季網遊收入按年增1%，而視頻號廣告需求具韌性，料廣告收入錄升18%，整體收入按年增8%。

東亞證券預期，該企網上遊戲業務可逐步重拾增長，近期經典知識產權（IP）移植遊戲《地下城與勇士：起源》獲發進口遊戲版號，料推出後可帶來可觀收入，加上手頭亦儲備了多隻已獲發版號的重磅遊戲，例如《王者榮耀：星之破曉》、《Need for Speed》手遊版、《One Piece：Project Fighter》等，預期將成為今年遊戲業務增長的催化劑。

港股本周料受制萬七 展望本周港股，iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，美股下跌，港股難獨善其身，坦言「跌少一點已屬萬幸」，港股將迎來業績高峰期，料恒指本周波幅區間將介乎於16,300至17,000點之間，建議投資者可以留意業績股表現。

恒指走勢反覆向下