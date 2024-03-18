騰訊上季核心估多賺37% 聚焦遊戲業務
港股本周進入業績高峰期，恒生指數重磅股騰訊控股(00700)將於周三放榜，綜合券商預測，集團上季非國際財務報告準則（non-IFRS）經調整純利中位數為408.54億元（人民幣‧下同），按年增長37.5%；收入預測中位數1,560.19億元，按年升7.6%。東亞證券指該企現時估值低，加上業務增長，予其目標價342港元。
花旗認為，國際遊戲更激烈競爭及季內本地推出新遊戲貢獻有限，警惕遊戲收入放緩或影響整體收入增長，料去年第四季收入按年升7.1%至1,553億元，其中網遊收入409億元，按年跌2%。總廣告收入按年升15%至283億元。
大摩料整體收入增8%
該行指，市場關注騰訊對最新遊戲監管潛在影響的看法、現季度本地及國際遊戲業務發展、未來新推出的遊戲及小遊戲進展等。另外，視頻號變現、今年廣告投放情緒、人工智能（AI）大模型及雲收入等，亦將是坊間的關注主題。
摩根士丹利提到，關注騰訊旗下《元夢之星》及多人網上戰鬥競技場遊戲（MOBA）去年12月流水表現，以觀察對今年遊戲收入的推動力，受高基數影響，預測上季網遊收入按年增1%，而視頻號廣告需求具韌性，料廣告收入錄升18%，整體收入按年增8%。
東亞證券預期，該企網上遊戲業務可逐步重拾增長，近期經典知識產權（IP）移植遊戲《地下城與勇士：起源》獲發進口遊戲版號，料推出後可帶來可觀收入，加上手頭亦儲備了多隻已獲發版號的重磅遊戲，例如《王者榮耀：星之破曉》、《Need for Speed》手遊版、《One Piece：Project Fighter》等，預期將成為今年遊戲業務增長的催化劑。
港股本周料受制萬七
展望本周港股，iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，美股下跌，港股難獨善其身，坦言「跌少一點已屬萬幸」，港股將迎來業績高峰期，料恒指本周波幅區間將介乎於16,300至17,000點之間，建議投資者可以留意業績股表現。
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