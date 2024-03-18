日縱結束負利率 對股匯影響有限

雖然美國聯儲局本周的議息結果相信不會有驚喜，但日本央行的貨幣政策卻迎來「世紀轉捩點」，有機會結束負利率政策，即17年來首次加息。安本高級經濟學家Luke Bartholomew表示，對於日本正式脫離長期所謂「失落的30年」審慎樂觀，並且認為日本央行加息空間有限，利率上升對於金融市場亦不會構成太大的衝擊。

69%估Yen年內最高升至120 雖然按照常理而言，加息會導致資金成本上升，不利於股市，但Bartholomew解釋，日央行收緊貨幣政策的原因在於日本已經脫離長期通縮，這對股市反而是好事。當然，日圓一定程度上會受加息影響而走強，只不過「我們並不是在說巨大的升值空間，甚至乎削弱日本在全球市場的競爭力」，溫和的貨幣升值反而有利。

外媒調查顯示，有69%的市場人士認為日圓兌每美元今年只會落在120至140之間（相當於每百日圓兌5.57至6港元），即日圓的潛在升值幅度相當有限。

但從另一方面來看，溫和的加息與匯率升值，似乎亦不足以吸引資金回流日本。調查還顯示，有60%的市場人士認為，加息不會導致日本資金大舉拋售海外資產；被問到標指、日經平均指數及滬深300指數哪個今年表現會最好，49%受訪者回應是「標指」。

Fivestar資產管理高級投資組合經理下村英生說︰「我們看到大量散戶資金流向外國債券和股票，我認為日本央行結束負利率政策不會改變這一趨勢。」

日本維持負利率多年