行業剖析：AI引領半導體業延續強勢

今年半導體行業每股盈利預測在去年第四季業績期間被下調17%，主要受類比半導體（佔整體半導體潛在市場20%）被下調所拖累。

今年行業銷售看升11% 雖然半導體行業各分項需求增長不一，但仍維持看好整體半導體行業，並預計今年整體半導體銷售至少按年升11%，主要因為去年出貨量按年跌19%，是自2001年最差，但預計庫存調整或已接近尾聲，因而對今年半導體重點主題包括人工智能（AI）、動態隨機存取記憶體（DRAM）和半導體設備的信心日益增強。

縱使今年每股盈利預測下調幅度為2008年以來最大，但未有影響相關股份表現。截至3月7日，費城半導體指數（SOX）年初至今已升24%，大幅跑贏標普500指數約8.1%升幅，受惠AI引領半導體股表現。調查顯示，政府機構、大學和大中型企業均採購AI晶片，整體AI半導體潛在市場正在擴張，預期AI半導體市場可持續增長。

同時，對DRAM更有信心。DRAM價格在去年下半年開始反彈，主流DRAM現價在過去5個月升近23%。預測今年第一季DRAM平均售價（ASP）將按季升22%。因應供應增長有限和主要記憶體製造商減產，調高今年DRAM價格升幅，由按年升50%上調至52%。

記憶體價格受惠需求殷 1月份DRAM銷售按月下跌46.2%，低於季節性的按月跌14.4%，主要受累出貨量下跌。DRAM出貨量按月跌54.5%，亦低於季節性的按月跌20.2%，但DRAM平均售價按月勁升18.4%%，遠高於季節性的按月升6.9%，出貨量減少或受減產拖累，但平均價格勁升反映需求強勁，佐證AI需求激增將根本地改變記憶體產品格局及獨特的發展方向，包括用於訓練和推理大型語言模型（LLM）的超級AI運算、設備端（如手機、平板電腦）AI邊緣運算，以分擔部分AI運算工作，以及記憶體池（或稱為動態記憶體分配），透過共用記憶體以提升高容量數據的傳送效率。

雖然1月份整體半導體銷售額按月下跌16.5%至433億美元，低於季節性趨勢的按月跌8.6%，預期首季半導體銷售增長將低於季節性趨勢，而第二季、第三季和第四季則高於季節性趨勢，並維持今年半導體總銷售額按年增長11%至5,853億美元的預測。半導體行業今年升溫應有利半導體生產商股價表現。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪