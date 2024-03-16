宏觀視野：市場看待減息恐過度樂觀

「理想的通脹放緩情景」是經濟學家去年創造的一個詞彙，用來描述通脹放緩，同時經濟保持增長及失業率保持在較低水平的局面。目前，這種情景似乎正在現實中發生。

人們對通脹的不同態度有時令人感到驚訝。在美國，即使核心消費物價指數（CPI）的整體通脹率在今年1月按年跌至3.1%，低於一年前的6.4%。然而，目前消費物價的上升速度仍然被消費者、媒體和政策制訂者視為一個「問題」。

核心通脹仍居高不下 雖然大部分主要央行仍有待行動，但事實上，高通脹壓力最壞的時期似乎已經過去。能源（尤其是天然氣價格）已顯著回落，而食品價格通脹在批發價格下降後亦將步入同樣趨勢。然而，核心通脹率（扣除食品及能源）仍居高不下。核心通脹率通常被視為衡量潛在基礎價格壓力指標，因此，當這項指標進一步下降，投資者才會相信通脹已經受到控制。

儘管如此，各國央行已開始改變其政策口徑，不再發出如同去年以來的「鷹」派信號。大多數央行已經放棄對需求過剩、通脹與利率前景面臨上行風險的措詞；相反，大部分央行更重視經濟增長的下行風險。這是貨幣政策轉向的明確信號，並反映利率很可能轉跌。

近幾個月，利率及債券市場波動性持續上升，鑑於環球經濟增長預期的不確定性增加，現在回想，這其實並不令人意外。去年初，貨幣市場預期美國聯邦基金利率在12月將達到略高於4.5厘，以及在今年12月前下調約一厘，該局在去年2月加息0.25厘時重申「利率將於更長時間內維持高位」的立場，導致這些預期再度上升。

此外，硅谷銀行（SVB）破產後，由於貨幣市場開始預期利率將於去年底下調，導致市場定價波動，金融市場開始充斥悲觀情緒。然而，聯儲局堅持其立場，認為必須控制高通脹，並在隨後的兩次政策會議上進一步加息。

切忌與聯儲局對着幹 在去年12月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後，聯儲局表示正在考慮放寬政策，但鑑於經濟表現強勁，因此聯儲局暗示將繼續採取「利率於更長時間內維持高位」的應對方法，這推動金融市場消化利率下跌的消息。儘管聯邦公開市場委員會點陣圖的中位數預測顯示，放寬程度僅為市場預期的一半，仍導致市場預期未來12個月將減息1.5厘。

今年初以來，強勁的經濟數據再次改變了利率預期和金融市場價格，最新數據預測，聯儲局將於在12月或以前減息一厘。著名投資者馬丁‧茲威格（Marty Zweig）在1970年就創造一句名言：「別與聯儲局抗衡」，但如今投資者仍在吸取這些教訓。

在最新預測中，美國是環球經濟增長基準預測變化最大的市場。現時將今年美國國內生產總值 （GDP）的增長率預測，由1.3%上調至2.7%，遠高於此前討論的2.1%共識預期，並預計美國GDP將於2025年放緩至1.9%。

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