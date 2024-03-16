海灣軒酒店申改建住宅遭拒

資料顯示，上述臨海酒店地盤面積逾21.92萬方呎，現設5幢連地庫樓高20層的酒店，劃作商業（2）用途，擬議以地積比率5倍進行改建，當中住宅樓面佔約4.9倍，涉及面積逾107.28萬方呎，提供約1,665伙。另外，亦計劃提供約21,808方呎商用樓面，並增設3層地庫停車場。據悉，是次城規會指項目提交文件未能解釋改建住宅發展，比維持酒店用途優勝。

另方面，地政總署公布，元朗福宏街與宏利街的多層現代產業大樓用地，將於今年6月28日截標，地盤面積逾34.91萬方呎，可建最高樓面面積逾173.84萬方呎，指定作車輛維修及保養、物流及貨運、集裝和處理貨櫃貨物及散裝貨物、起卸和貯存貨櫃等用途。

項目以「雙信封制」形式招標，其中入標地價建議佔分數三成，非價格建議佔七成。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，有關比例介乎2021年截標的中環海濱3號商業地（地價因素佔五成）和香港科技園近期的批出元朗創新園（項目地價佔兩成）的兩者之間。元朗用地中標者須將不少可建樓面約三成，無償交予政府，至於非交予政府的樓面不能散賣，但可出租。