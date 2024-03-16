三級歷史住宅建築 Jessville Manor賣2億

萊坊公布，該公司獲業主委託售出上述物業。項目於1931年落成，由譚雅士建造，並以其妻杜佩珍英文名字命名。物業建築面積約12,288方呎，大宅現已翻新，內裏改建為4個特式住宅單位，每單位的實用面積2,248至2,960方呎，屬三至四房間隔。

資料顯示，上述成交物業於昨日招標及截標，單位分別為地下A及B，以及一樓A及B，以及連同地下低層共5個車位，當中除1樓A室交吉出售外，其餘3個單位連租約出售，單位實用面積合共9,805方呎，現時3個單位月租收入共18.8萬元。

順豪物業投資主席鄭啓文表示，香港住宅市場的價值長時間被低估，作為一個國際城市，相信有很大的升值空間。萊坊大中華區投資部主管胡孝直指出，撤辣短期內可以帶動樓市氣氛，刺激本地人及海外人士置業，同時帶動投資情緒，吸引更多投資者重投物業市場。

凱旋門一房1008萬沽 貶20% 此外，消息稱，九龍站凱旋門映月閣一個一房單位，實用面積約398方呎，曾叫價1,050萬元，連租約以1,008萬元成交，呎價約25,327元，單位約3年貶值約20.5%。同區君臨天下3座中層C室以約3,600萬元連車位登記轉手，呎價約24,948元。

有市場消息指，九龍塘施他佛道一間獨立屋，市傳獲出價1.38億元洽購至尾聲。資料顯示，上述洋房實用面積約3,800方呎，若以上述價錢售出，單位貶值近三成。