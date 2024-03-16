旺市不旺價：二手樓價連跌３周 盈翠劈360萬沽

二手樓價指數續創7年低

二手購買力爆發刺激各區交投急升，惟樓價繼續向下。地產代理行數據顯示，香港主要二手屋苑價格按周再挫約0.81%，連跌3周共1.92%，續創逾7年新低。市旺業主仍頻頻損手，青衣盈翠半島套三房戶，劈價360萬元售出，約6年帳面貶值約24%。

中原城市領先指數最新報143.02點，重返2016年10月中時水平，較2021年8月191.34點歷史高位，低約25.25%。其餘大型單位指數按周跌約0.91%最多，大型屋苑及中小型單位都分別下挫約0.68%及約0.79%。

新界西兩周冧3.2% 4區指數方面，新界西按周跌約1.72%最顯著，連跌兩周共約3.24%，而九龍按周亦下挫約1.08%。相反，新界東及港島同期則升約0.04%及約0.29%。

部分業主看淡後市，寧願低位蝕讓，鐵路站上蓋屋苑不例外。中原黃國強表示，上述盈翠半島3座低層C室，實用面積約951方呎，可望海景，去年11月叫價1,350萬元，區內家庭已睇樓逾半年，終以990萬元購入，呎價約10,410元，原業主於2018年以1,300萬元買入，帳蝕310萬元。

細價盤情況相若。該行侯惠良指，沙田偉華中心2座中層F室兩房戶，實用面積約358方呎，累減100萬元，成交價500萬元，呎價約13,966元，約4年帳蝕約112萬元。

NOVO LAND年半貶值9.6% 半新盤較多「蟹貨」。市場消息透露，屯門NOVO LAND第1B期3座中層一房單位，實用面積約294方呎，市傳以428萬元成交，呎價約14,558元，原業主持貨僅約一年半，帳面貶值約45萬元或約9.6%。

中原曾嘉匯表示，大埔白石角溋玥•天賦海灣12座低層A室，售價1,000萬元，呎價僅約9,285元，原業主持貨約9年帳面跌價約166萬元。中原王勤學指，元朗爾巒茵羅諾斯大道2座低層A室，反價30萬元，以1,180萬元沽，約6年帳蝕20萬元。