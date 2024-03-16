旺角新盤 437萬起

利奧坊系列為重建項目，分7期發展，由2015年開始發售第1期，而今期供應234伙是已推出的5期中規模最細。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊‧首隅的第一張價單提供42伙一房及18伙兩房單位。首批定價有折讓，已參考同系列及旺角新近入伙的樓盤。

價單提供6項付款方法，100天即供可享最高8%折扣，折實價437.36萬至733.33萬元，折實呎價17,029至21,586元。首批單位有14伙折實價低於500萬元，全屬一房戶。包括入場戶6樓E室，實用面積252方呎，折實呎價約17,356元。項目樓花期長約15個月，若買家選用建築期付款計劃，則可獲4%折扣。

項目示範單位已於昨日起對外開放，周日起收票，預料復活節假期前作首輪推售。資料顯示，同系列第4期利奧坊‧壹隅在2022年4月推首批123伙，當時折實平均呎價23,928元。同系列餘貨昨單日沽7伙，包括第2期利奧坊‧凱岸的2座31樓A室頂層三房特色戶，成交價2,000萬元，呎價約31,646元。

該公司營業（一）部總經理林達民指出，該盤提供262伙，前排有不少單位享海景，定價參考同系同區的映築。該部門銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤，昨日以2,980萬元招標售出1座19樓01室頂層特色戶，呎價約21,657元。