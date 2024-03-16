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●香港中旅(
00308
)料去年賺逾兩億元，較2022年度蝕約3.56億元轉虧為盈。南華集團(
00413
)料去年蝕不多於5,000萬元，較2022年度賺6,600萬元由盈轉虧。
●南方航空(
01055
)今年2月客運力投入按年升39.13%，旅客周轉量升55.49%；客座率按年升9個百分點至85.6%；另貨運運力投入升27.96%，貨郵周轉量升11.67%，載貨率按年跌6.03個百分點至41.37%。
●華大酒店(
00201
)去年蝕3,291萬元，較2022年度賺5.92億元由盈轉虧，不派息。爪哇控股(
00251
)去年蝕約8.5億元，較2022年度蝕約3.84億元有所擴大。
●福耀玻璃(
03606
)去年賺56.28億元（人民幣‧下同），按年增長18.37%，末期息每股1.3元。威勝控股(
03393
)去年多賺60.97%至5.21億元，末期息每股0.28港元。俄鋁(
00486
)去年賺2.82億美元，按年倒退84.27%，不派息。興發鋁業(
00098
)料截至去年底止年度賺不少於7.8億元，按年增長不少於70.38%。
●新華人壽(
01336
)今年首兩月原保險保費收入395.9億元人民幣，按年跌約15%。陽光保險(
06963
)同期財險及壽險原保險合約保費收入按年分別增19.42%及1.4%。
●彩星集團(
00635
)去年賺1,034萬元，較2022年度蝕2.12億元由虧轉盈，派第二次中期息每股1.5仙及特別中期息每股1.5仙；同系彩星玩具(
00869
)去年賺2.23億元，按年增長22倍，派第二次中期息每股3仙及特別中期息每股3仙。
●中航科工(
02357
)去年賺24.46億元（人民幣‧下同），按年增長5.43%，末期息每股0.088元。航天控股(
00031
)料去年蝕約100萬至500萬元，較2022年度蝕2.52億元大幅收窄。
●中慶股份(
01855
)料截至去年底止年度除稅後溢利約1.4億至1.6億元（人民幣‧下同）。佐力科創(
06866
)去年賺9,265萬元，按年跌0.73%。創美藥業(
02289
)料去年淨利潤按年跌約45%。
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