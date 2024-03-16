美圖擁抱AI 淡化炒幣

美圖首席執行官吳欣鴻在被問到對加密貨幣看法時回應稱︰「加密貨幣僅僅佔了美圖公司總資產的一部分，美圖的大部分盈利還是靠主營業務……」他續表示，希望先拋開加密貨幣對公司的影響，稱「如果對於加密貨幣有任何計劃，一定會盡快通知」。根據業績公告，截至去年底美圖所持的以太幣價值約7,123萬美元（約5.55億港元），比特幣價值約3,991萬美元（約3.11億港元），2023年加密貨幣減值虧損回撥2.68億元（人民幣‧下同）。

去年收入26億 付費用戶飆 在「冷落」加密貨幣之際，美圖正刻意強化其AI公司定位，並稱「每天處理的數億份圖片和視頻中，約83%都有用到泛AI功能」，同時預計今年內推出更多針對圖像和視頻使用場景的生成式AI功能。該公司去年收入26.95億元，按年增長29.27%；其中影像與設計產品收入增幅達52.79%。

截至去年底，美圖的月活躍用戶數（MAU）約2.5億，按年升2.6%，其中，來自生產力應用的用戶增長顯著，按年增74.3%至1,770萬；付費訂閱用戶人數為911萬，按年增62.3%。