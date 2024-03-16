比特幣曾回吐逾10％ 失守六萬六
加密貨幣狂飆過後開始出現回吐，「一哥」比特幣（Bitcoin）昨日跌逾10%，每枚低見65,928美元；以太幣跌逾9%，低見3,591美元。
專門統計加密貨幣期貨倉位和資金流等交易數據的CoinGlass指，過去12小時內，有逾一億美元的頭寸被平倉，24小時之內則有1.67億美元的頭寸被清算。
美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett最新表示，「美股七雄」和加密貨幣破紀錄飆升，市場正顯示出泡沫特徵。
薩爾瓦多轉Bitcoin至冷錢包
至於全球首個將比特幣成為法定貨幣的中美洲小國薩爾瓦多，總統布克萊（Nayib Bukele）在社交平台發貼文指，薩爾瓦多將把其購買的比特幣相當一部分轉移到一個「冷錢包」（離線設備）中，並存放在境內的一個實體保險庫中。他指大家可以稱之為「冷錢包」是他們第一個「比特幣錢罌」，又形容雖然數量不是很多，但是「誠實的工作」。
據悉，薩爾瓦多存放於冷錢包約有5,689個比特幣，以目前比特幣每枚價格約66,000美元計，價值約3.75億美元（約29.2億港元）。
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