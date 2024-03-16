大宗商品處上升周期初段 金價續揚

近期大宗商品價格走勢凌厲，投資大行麥格理最新在報告指出，大宗商品正處於「上升循環周期的初段」。至於已創歷史新高的現貨金，昨日曾升0.29%，每安士報2,168美元。Midas Touch諮詢公司董事總經理Florian Grummes預期，金價3個月內將觸及2,535美元，一旦回調應被視作買入機會。

現貨銀價昨升0.81%，每安士報25美元。瑞士鑄金商龐博集團（MKS PAMP Group）金屬策略主管Nicky Shiels表示，銀價表現明顯落後金價，指長期的黃金對白銀比率（金銀比）平均為67.6倍，目前則高達86.5倍；在2020年金價創新高時，銀價最高也有每安士28美元，而目前僅有25美元，所以按照過往歷史，銀價如今應要見每安士32美元。

銅價料受惠美元呈強 倫敦5月期銅周五曾升2.01%，每噸高見9,066.5美元。中金發表研究報告稱，今年銅板塊有一定配置價值，原因是在宏觀方面，聯儲局減息預期已經啟動，銅價有望受益於美元流動性的邊際走強，而供需側同樣有需求，綠色低碳轉型和東南亞經濟崛起有望打開銅需求新成長空間，全球銅供需或在今年轉為平衡，2025年後逐步進入短缺狀態。