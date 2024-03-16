日勞資談判加薪5.28%

創近33年最高 勢結束負利率 日本央行一直強調貨幣政策正常化的前提是加薪幅度能否轉化為穩定的通脹，尤其關注今年「春鬥」（春季勞資薪酬談判）。日本最大工會組織—日本勞動組合總連合會（連合）昨午公布，2024年初步平均加薪幅度為超預期的5.28%，比去年初值擴大1.48個百分點，工會不夠300人的中小企亦有4.42%，為日央行結束常被指摘扭曲市場的激進幣策，提供一個下台階。

須留意，上述幅度只是初值，確實數字預計要待7月才出，去年終值被下修0.22個百分點至3.58%。如果最終企穩於5%以上，就是1991年，即驚天地產泡沫爆破後首次高於5%。

工會叫價的底氣主要來自物價上漲和人手不足，日媒指，勞資雙方均有意讓國家擺脫通縮，亦促成加薪幅度擴大。初步數據顯示，今年月薪平均加幅為16,469日圓（約866.03港元），比去年初值多4,625日圓，經營連鎖牛肉飯餐廳SUKIYA的Zensho控股更為麾下千餘名「正式員工」加薪4萬日圓或超過12%，但以其餐廳網絡之大，對象未必包括前線員工。

不管如何，曾任日央行官員的日本綜合研究所理事長翁百合（OKINA Yuri）之前估計，日央行3月和4月結束負利率的機會「一半半」，但基於迄今的加薪幅度都很強勁，日央行應該會把握機會，提早於下周加息，「一是現在結束負利率，不然以後都凍息」。

日本生命基礎研究所經濟調查部長齋藤太郎亦預期，初步春鬥結果為日央行廢除負利率掃除最後一個障礙，應該下周就會動手，不然市場會波動，日圓會受壓。

Yen回軟 曾見5.25港元 然而，由於市場已有共識今年加薪幅度會強，連合的數字出爐後，日圓反高潮回軟，兌每美元低見148.98，跌0.44%，每百日圓低見5.252港元。「春鬥」結果公布前收市的日股則於高位整固，日經平均指數昨回落99點或0.26%，收報38,707點，全周埋單跌2.47%。

貝萊德估央行緩步加息 基金公司「一哥」貝萊德的日本主動投資主管番場悠表示，日央行就算加息，也只是緩步加，銀根依然寬鬆，為日本經濟回復活力下的日本股市帶來支持，增長動力既多且廣又持久，很多尚未被反映於現價上，比較睇好科技及建築股。安本資產管理則料日圓兌主要貨幣明年升值8至10%。

10年期日本國債孳息率昨短暫升穿0.8厘後回落，加拿大皇家銀行（RBC）旗下藍灣資產管理估計年內升上1.25厘。翁百合憂慮日本政府償息負擔可能顯著加重，但如果能夠理順收支，2025年4月起的財政年度實現初步財政平衡，「明智地花錢對打造強勁的經濟和穩健的財政很重要。」

日本打工仔加薪幅度急增