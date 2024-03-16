謝瑞麟料虧損擴全年最少蝕2.2億

須留意，上述預期虧損乃進行物業、廠房及設備減值和存貨撥備的年度評估前得出。但翻查資料，過去21個財年，不曾見年度虧損超過兩億元，換言之本財年業績會比沙士、金融海嘯、新冠肺炎時更差。公司於2017/18財政年度把財年結算日由2月底延至3月底，但這個13個月的財年並無虧損。

內地鑽石珠寶需求急跌 集團稱，預期虧損主要是中國內地市場消費者對天然鑽石珠寶的需求顯著下跌，以及轉型銷售24K金產品的比例大幅增加，導致利潤率下降。集團仍處於業務模式轉型過程，以適應急劇變化的銷售組合，需相當的時間和資金投入，才能扭轉獲利能力。

集團從本財年下半年（去年10月起半年）開始已採取措施重組營運架構，加上特殊或非經營性質開支，料重組費用佔預期虧損不少於7,000萬元。公司於去年9月底止上半財年已錄股東應佔虧損5,818.9萬元，以2.2億元計，即下財半年恐蝕逾1.61億元。

謝瑞麟股價昨日收報0.98元，跌1.01%，過去一年來累瀉27.94%，比起恒生指數期內累跌14.42%，可謂顯著跑輸大市。