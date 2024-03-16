華車企傳被要求擴大採購國產晶片

晶片已成為中國與西方國家的戰場，有傳中國工業和信息化部（下稱工信部）要求車企擴大採購國產零件，以加快採用國產晶片，同時避免使用外國半導體。不過，該部門未有回應傳聞。

報道又指，近期內地一主要品牌招標中，外國競標者的報價雖比最終中標者低三成，但未能獲得合約，可見中央正加大國產科技業提振程度，應對美國限制先進技術出口到中國。

蔚來董事長兼首席執行官李斌透露，該品牌首款車計劃今年第三季上市，第四季交付，售價會比特斯拉「Model Y」便宜，並與小米汽車在同一賽道，但會較遲上市，故有「後發優勢」，而第二款車主打5人以上的大家庭，料在明年推出。