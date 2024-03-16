華車企傳被要求擴大採購國產晶片
晶片已成為中國與西方國家的戰場，有傳中國工業和信息化部（下稱工信部）要求車企擴大採購國產零件，以加快採用國產晶片，同時避免使用外國半導體。不過，該部門未有回應傳聞。
報道又指，近期內地一主要品牌招標中，外國競標者的報價雖比最終中標者低三成，但未能獲得合約，可見中央正加大國產科技業提振程度，應對美國限制先進技術出口到中國。
蔚來子品牌對標Tesla
事實上，內地車企競爭愈趨激烈，「多品牌」成為搶市佔率的策略之一。「電動車新勢力」之一的蔚來汽車(09866)旗下首個子品牌改名「樂道」，以美國電動車公司特斯拉（Tesla）對標，並面向主流市場，預期今年5月上旬正式發布。
蔚來董事長兼首席執行官李斌透露，該品牌首款車計劃今年第三季上市，第四季交付，售價會比特斯拉「Model Y」便宜，並與小米汽車在同一賽道，但會較遲上市，故有「後發優勢」，而第二款車主打5人以上的大家庭，料在明年推出。
另外，零跑汽車(09863)與科技巨頭華為合作，將基於華為的應用開發HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版，開發其應用程式（App）的鴻蒙原生應用，雙方將在鴻蒙生態、技術互補及商業共贏等方向，作深入合作。
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