華置去年盈利插93％ 核心虧損6720萬
劉鑾雄（大劉）曾任主席的華人置業(00127)公布，2023年全年股東應佔溢利倒退93.33%至7,683.2萬元，繼續不派末期股息。如撇除主要非現金項目收益淨額，但計及就出售一項目投資物業於過往年度確認之累積已變現公平值收益及其相關之遞延稅項，華置將錄得股東應佔核心虧損6,720萬元，由盈轉虧。
總收入勁縮66%
業績公告顯示，截至去年底止年度，華置收入倒退66.57%至4.79億元。一間接受其投資的公司銷售觀塘凱滙80個單位及若干車位，為華置收入及溢利帶來貢獻，問題是華置去年從中所獲得的股息收入，從2022年的10.14億元，大幅減少92.5%至只有7,600萬元。
收租方面，華置去年錄得租金收入倒退12.4%至2.57億元，減幅來自英國，其中非零售部分的租金收入下跌30.96%至7,365.2萬元，零售部分的租金收入則下跌11.61%至3,161.3萬元；又提到去年底旗下銅鑼灣地帶之商舖出租率約為89.57%，跟2022年底約95.62%相比有所下降。
另外，華置去年錄得財務費用跳升67.79%至2.23億元，主要由於平均利率從前一年的2.58厘飆升至5.93厘，而去年底的債務淨額與股本權益比率為22.4%，按年升2.5個百分點。
該公司去年又錄得投資物業公平值虧損3,100.7萬元，跟2022年錄得相關收益5.28億元相反，主要來自香港及英國之重建物業之公平值減少。
此外，華置去年再從債券、上市股本投資、結構性產品及衍生金融工具之公平值變動，錄得未變現虧損9,580萬元，要計及損益表，其中6,590萬元來自債券，乃因內地發展商面對流動資金、持續經營問題、收緊借貸比率政策所致。
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