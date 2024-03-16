華置去年盈利插93％ 核心虧損6720萬

總收入勁縮66% 業績公告顯示，截至去年底止年度，華置收入倒退66.57%至4.79億元。一間接受其投資的公司銷售觀塘凱滙80個單位及若干車位，為華置收入及溢利帶來貢獻，問題是華置去年從中所獲得的股息收入，從2022年的10.14億元，大幅減少92.5%至只有7,600萬元。

收租方面，華置去年錄得租金收入倒退12.4%至2.57億元，減幅來自英國，其中非零售部分的租金收入下跌30.96%至7,365.2萬元，零售部分的租金收入則下跌11.61%至3,161.3萬元；又提到去年底旗下銅鑼灣地帶之商舖出租率約為89.57%，跟2022年底約95.62%相比有所下降。

另外，華置去年錄得財務費用跳升67.79%至2.23億元，主要由於平均利率從前一年的2.58厘飆升至5.93厘，而去年底的債務淨額與股本權益比率為22.4%，按年升2.5個百分點。

該公司去年又錄得投資物業公平值虧損3,100.7萬元，跟2022年錄得相關收益5.28億元相反，主要來自香港及英國之重建物業之公平值減少。

此外，華置去年再從債券、上市股本投資、結構性產品及衍生金融工具之公平值變動，錄得未變現虧損9,580萬元，要計及損益表，其中6,590萬元來自債券，乃因內地發展商面對流動資金、持續經營問題、收緊借貸比率政策所致。