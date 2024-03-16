產經

港股全周漲367點 終止兩連跌

恒指連跌3日，但全周計累升2.2%。（中新社圖片） 恒指連跌3日，但全周計累升2.2%。（中新社圖片）
恒指連跌3日，但全周計累升2.2%。（中新社圖片）
恒生指數連跌3日，昨日低開203點，最多跌411點，惟隨後受內地A股做好帶動，港股跌勢回順，收挫240點，報16,720點，而藥明系未止瀉。不過，總結全周，恒指仍累升367點或2.25%，扭轉過去兩周跌勢。
北水掃41億 連買22日
國企指數收報5,820點，跌86點或1.46%；科技指數收挫53點或1.49%，報3,549點。全日成交1,391.12億元，按日增22.91%。「北水」單日淨流入41.66億元，連續22個交易日錄得資金淨流入。
美國生物技術創新組織改口，指藥明康德(02359)主動退出組織，終止其會員資格，股價持續受壓，收市大插8.78%，藥明生物(02269)更瀉10.19%，收報14.44元，為逾6年低位，是兩隻表現最差藍籌，藥明合聯(02268)亦挫3.58%，「三寶」已連跌3日。全周計，藥明生物及藥明康德分別插17.2%及12.39%，前者為本周最曳恒指成分股。
摩根士丹利認為，現時判斷中國生科板塊轉向仍為時尚早，但逆風減弱，而香港上市生物科技指數的估值溢價已經下降，市場預期已經調整。該行同時提醒，行業增長放緩、內地債務和通縮風險，以及聯儲局轉向的流動性恢復，可能會在今年對中國生物技術領域構成挑戰。
科企弱 金礦股逆市揚
科技股普遍向下，「抖音收購餓了麼」消息翻炒，拖累美團(03690)收跌3.76%，而餓了麼母企阿里巴巴(09988)跌2.11%。日前京東集團(09618)宣布今年為聯合品牌投入30億元人民幣，為家電家居以舊換新補貼加碼及升級服務體驗，股價插1.78%。
金價強勢，金礦股逆市向上，其中，紫金礦業(02899)升2.58%，是升幅最大藍籌，山東黃金(01787)揚0.78%。燃氣板塊有炒作，華潤燃氣(01193)及中國燃氣(00384)抽高逾2%。
此外，外媒報道，金管局總裁余偉文的5年任期將於今年9月底屆滿，政府正考慮延長其任期。
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