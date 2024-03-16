港股全周漲367點 終止兩連跌

恒生指數連跌3日，昨日低開203點，最多跌411點，惟隨後受內地A股做好帶動，港股跌勢回順，收挫240點，報16,720點，而藥明系未止瀉。不過，總結全周，恒指仍累升367點或2.25%，扭轉過去兩周跌勢。

摩根士丹利認為，現時判斷中國生科板塊轉向仍為時尚早，但逆風減弱，而香港上市生物科技指數的估值溢價已經下降，市場預期已經調整。該行同時提醒，行業增長放緩、內地債務和通縮風險，以及聯儲局轉向的流動性恢復，可能會在今年對中國生物技術領域構成挑戰。