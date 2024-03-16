港股全周漲367點 終止兩連跌
恒生指數連跌3日，昨日低開203點，最多跌411點，惟隨後受內地A股做好帶動，港股跌勢回順，收挫240點，報16,720點，而藥明系未止瀉。不過，總結全周，恒指仍累升367點或2.25%，扭轉過去兩周跌勢。
北水掃41億 連買22日
國企指數收報5,820點，跌86點或1.46%；科技指數收挫53點或1.49%，報3,549點。全日成交1,391.12億元，按日增22.91%。「北水」單日淨流入41.66億元，連續22個交易日錄得資金淨流入。
摩根士丹利認為，現時判斷中國生科板塊轉向仍為時尚早，但逆風減弱，而香港上市生物科技指數的估值溢價已經下降，市場預期已經調整。該行同時提醒，行業增長放緩、內地債務和通縮風險，以及聯儲局轉向的流動性恢復，可能會在今年對中國生物技術領域構成挑戰。
科企弱 金礦股逆市揚
此外，外媒報道，金管局總裁余偉文的5年任期將於今年9月底屆滿，政府正考慮延長其任期。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：