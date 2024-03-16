人行縮量續做3870億MLF

中國人民銀行本月未超額續做中期借貸便利（MLF），昨展開3,870億元（人民幣‧下同）的一年期MLF操作，淨回籠940億元，為2022年11月來首次縮量；加上收市後中國證監會連發4項政策文件，以組合拳形式向資本市場監管「加辣」，涉及發行上市准入、上市公司及機構監管、中證監系統自身建設，足見內地兩大部門防資金空轉的審慎態度。

百億外資流入 A股倒升 即使昨日A股尾市時段，外資流入突然劇增，全日透過滬深股通淨買入103.25億元，但主因國際指數公司富時羅素對A股大幅擴容，引導資金同步進行調倉所致。滬綜指全日倒升0.54%，報3,054點，結束3日跌勢，深成指及深圳創業板指數分別升0.6%及0.06%；全周計，滬綜指險升0.28%，連漲5周，深成指及創板指更轉升2.6%及4.25%。

人行昨強調，公開市場操作「全額滿足了金融機構需求」，有別「充分滿足了金融機構需求」的一般措詞。隨即引來外界揣測，人行有意澆熄貨幣政策加大刺激力度的市場預期。

中證監禁新股上市「圈錢」 大華銀行指，自去年9月至今年1月，人行累計放水逾兩萬億元，但最新樓市數據顯示寬鬆貨幣政策在內的措施還不夠，故仍預計未來幾個月將有更多刺激措施來提振消費需求。

不過，針對資本市場，中證監新政盡顯重拳鐵腕作風。副主席李超昨表明，這批政策文件是一個有機整體，堅持目標導向、問題導向，切實回應市場關切，牢牢把握強監管、防風險、促高品質發展的主線，凸顯「嚴監嚴管」。如新股上市，當局發布《關於嚴把發行上市准入關從源頭提高上市公司品質的意見（試行）》，提出8項政策措施，包括嚴守擬上市企業申報品質，嚴禁以「圈錢」為目的盲目謀求上市、過度融資等。