內地新樓跌價13月最甘 二手高峰冧逾一成

上月新貸降至1.45萬億 社融增量俱失色 樓市減辣措施失效！中國國家統計局監測到更多城市的2月樓價倒退，59個城市一手住宅樓售價按月均見下挫，70個大中城市新樓售價據測算按年跌1.4%，創去年1月以來最大跌幅。隨着新樓交投下滑，負債纍纍的房企資金回籠、復工還債之路恐更崎嶇。最新出爐的2月狹義貨幣（M1）增速放緩至1.2%，為兩年來最低，2月信貸和社融增量按月更呈斷崖式下降，正反映企業經營活躍度的重要指標回落。

廣深一手價年挫近半成 受去年同期基數較高等因素影響，國統局城市司統計師王中華坦言，2月各線城市一手及二手住宅售價按年減幅雙雙擴大。一線城市新樓售價按年跌1%，減幅比1月擴大0.5個百分點。其中，廣州與深圳各按年下降4.6%及4.8%。外媒按當局數據測算，70個大中城市新樓售價無論按年或按月的跌勢也未止，2月按月跌幅維持在0.36%，連跌9個月；二手樓售價按月亦續挫0.62%。

大行分析指，內地需時解決過剩的住房庫存，有待更多支持政策才能撐起樓市信心。荷蘭國際集團（ING）銀行的報告指，比起2021年各自高峰，一手及二手樓價分別跌4.9%及10.1%。樓價跌將產生負面財富效應，阻礙消費。由於買家變得謹慎，房屋銷售放緩，樓市流動性已屆相當差的水平，尤其是二手樓，大多數城市均較高峰錄雙位數跌幅。鑑於房地產在家庭投資中所佔的比重很大，穩定房地產市場對中國來說是重拾信心的重中之重。

富力銷售額按年瀉七成 經濟學家普遍認為，如果沒有政府強力撐市的措施，中國房地產的低迷將持續下去。ING續指，取消限購、房地產項目「白名單」等措施是朝着正確方向邁出的一步，但當局可能還需出台更多措施，故目前仍預期房地產行業將於年內繼續拖累中國經濟。

野村證券也提醒，房價持續下跌趨勢，百強房企的合約銷售量下行，顯示房地產行業正進一步陷入螺旋式下降。由於市場情緒和信心仍在惡化，一些原本健康的開發商也面臨流動性問題，即使救樓市政策持續發力，但遏止經濟下滑方面收效甚微。

首兩月存款飆6.4萬億 房企銷售委靡不振，居民入市意願不高，導致私人儲蓄攀升。今年首兩月存款規模增加6.44萬億元，雖然考慮到1月存款增加5.48萬億元，意味2月僅多9,600億元，但2月底止存款餘額升至296.58萬億元。

值得留意，中國人民銀行昨罕見未單獨公布2月的信貸和社融增量數據，若結合1月數據推算，2月人民幣貸款新增1.45萬億元，社會融資規模增量為1.56萬億元，後者為去年7月後單月新低，兩者不但遠低於1月的4.92萬億元及6.5萬億元，按年少增3,600億元及1.6萬億元，並齊遜市場預期。

初步統計，今年首兩個月社融規模增量累計為8.06萬億元，按年少1.1萬億元，其中對實體經濟發放貸款增5.82萬億元，按年少增9,324億元，或受農曆新年節日因素、年初新增信貸投放前置等擾動。

內地主要城市新樓售價跌勢加劇 內地M1及M2按年增速