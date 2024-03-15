券商分析：內地政策頻出釋消費潛力

中國商務部確定今年為「消費促進年」，將有更多消費促進活動，並推出更多政策，推動消費從疫後恢復持續擴大。商務部表示將推出針對性措施，激發有潛能的消費，穩定並擴大傳統消費，提振新能源汽車、家電等大宗消費。

推動汽車以舊換新 由於汽車、家電、家居為傳統消費重點，因此要穩定相關消費。汽車方面，去年內地新車銷售首次超過3,000萬輛，汽車保有量達到3.4億輛，位居全球第一。商務部認為更新換代的需求和潛力很大，故未來將推動汽車以舊換新，深化汽車消費從購買管理轉變為使用管理，推動汽車後市場高品質發展。去年，內地的二手車交易量達到1,841萬輛，按年增長15%，顯示消費潛力巨大。

家居方面，將擴大家居消費，聚焦綠色、智能、適老等重點方向，落實促進家居消費的政策，發展智能家居，鼓勵舊房裝修和局部改造。至於家電方面，將持續展開家電以舊換新，完善廢舊家電回收體系，實施家電售後服務提升行動。

銳意培育新型消費 雖然近年內地一直推動以舊換新政策來刺激家電及汽車消費，但隨着更多綠色家電及汽車推出，市場的需求呈現增長趨勢。除刺激傳統的汽車、家電消費外，商務部亦將培育壯大新型消費，大力發展數碼消費，推動跨境電商深化試點。

去年參與跨境電商進口達5,483億元人民幣，而農村電商向高質量發展，同時發展直播電商和即時零售。網上消費將成大趨勢，預期內地電商貢獻社會消費品零售總額的佔比逐步提高。

此外，商務部等9部門亦發布關於支持新能源汽車貿易合作健康發展意見，提出鼓勵銀行機構擴大跨境人民幣結算規模，為新能源車企業提供涵蓋人民幣融資、結算等在內的綜合金融服務，優化新能源汽車及動力電池等出口相關環節程序，研究動力電池鐵路運輸的技術方案等。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）