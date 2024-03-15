公居屋消息：康山三房銀主盤傳470萬沽

資助房屋交投升溫，未補價第二市場居屋錄銀主盤低價成交。鰂魚涌康山花園三房同類放盤，市傳僅以470萬元轉手，呎價不足8,000元屬項目近兩年低位。

市場消息指，上述為4座低層戶，實用面積約592方呎，曾作多次貸款，單位內籠需要翻新，去年底叫價470萬元放售，一直未獲承接，至近日市傳零議價沽出，成交呎價約7,939元，料屬今年第二市場首宗成交。資料顯示，該盤一個三房單位於2022年5月以450萬元售出，呎價約7,601元，為對上低位。

天平邨6年蝕93萬 未補價市場高樓齡居屋連錄成交。萬方地產葉搏麟表示，沙田愉田苑F座中低層1室，實用面積約548方呎，原則三房已改一房，放盤3個月，減價50萬元，綠表客以400萬元購入，呎價約7,299元。

過往被「炒起」的已補價自由市場公屋亦錄蝕讓。消息稱，上水天平邨天怡樓高層15室，實用面積約381方呎，以282萬元售，呎價約7,402元，原業主約6年帳蝕93萬元。同屋邨天喜樓高層6室，本月成交價315萬元，較2018年購入價低約70萬元。

利嘉閣稱，根據土地註冊處最新數據，2月全港錄295宗居屋二手買賣登記，按月跌約17%，成交總值約11.61億元，按月少約17%，惟登記量及總值為近半年次高。預期新一批白居二購買證於3月中批出，配合居屋擔保期延長，料期間二手居屋登記量或增逾三成。