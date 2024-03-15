商廈買賣：銅鑼灣商廈全層千二萬易手

財政預算案提出放寬工商舖按揭成數至最高七成，料帶動該類物業交投氣氛。近期本港細價商廈買賣保持活躍，並以用家主導市場。其中，銅鑼灣百威商業中心低層全層以約1,200萬元易手，呎價不足9,000元。

上述成交單位面積約1,418方呎，成交呎價約8,463元，屬市價。另方面，美聯商業鄧少安表示，獲委託放售上環干諾道中122號海港商業大廈低層A室，建築面積約1,100方呎，業主意向售約1,098萬元，平均呎價約9,982元。該單位連租約放售，以叫價計算，料可享約3厘租金回報率。

尖沙咀迷你戶賣210萬 此外，新蒲崗萬迪廣場低層K室寫字樓單位，面積約2,076方呎，亦以約1,526萬元售出，呎價約7,348元。尖沙咀利時商業大廈中層08室迷你單位，成交價約210萬元，呎價約9,417元。

至於新界區近年新落成的商廈做價也不俗。鄰近石門站的沙田W LUXE低層N01室，面積只有約501方呎，以約602萬元沽出，呎價約12,016元。

力寶中心平均呎租45元 港島核心區甲廈錄租賃成交。金鐘力寶中心1座中層02室，面積約3,939方呎，以逾17.7萬元租出，平均呎租約45元。同區太古廣場2座中層15至19室，每月近45萬元租出，以單位面積約4,080方呎計算，呎租約110元。