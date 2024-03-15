康城新盤447萬入場

SEASONS PLACE首批每呎1.4萬 7個月低16% 新盤低開爭奪市場購買力，將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE昨公布首張價單，提供130伙，折實平均呎價約14,188元，較約7個月前推出的同區第11D期項目首批低約16%，並重返該區約5年前水平。一房戶折實入場門檻約447萬元。

會德豐地產主席梁志堅稱，項目首批貼市價推出，具吸引力，相信全面撤辣後，樓市會逐漸好轉。該公司副主席兼常務董事黃光耀稱，首張價單提供38伙一房戶、87伙兩房戶及5伙三房單位，實用面積323至665方呎。項目示範單位明日起開放，同日開始收票。

價單有4項付款方法，即供最高可享12%折扣，折實價447.2萬至979.3萬元，折實呎價13,576元至14,757元。兩房及三房戶折實入場費，分別為602.3萬元及971.5萬元。該公司助理董事兼總經理（商務）余麗珠指，入場戶為3A座9樓F室一房，實用面積323方呎，折實呎價約13,845元。

泰峯暫超購15倍 SEASONS PLACE價單顯示，全數一房戶折實價「4字頭」，佔首批單位近三成。兩房戶折實價最高683萬元。該盤樓花期長約19個月，建築期付款計劃最高享7%折扣。適逢撤辣後大手客增多，發展商預告，過往每位買家可購2至4伙，增至現時最多可購6伙。資料顯示，日出康城對上推出的樓盤為凱柏峰III，去年8月推首批130伙，折實平均呎價約16,938元。

此外，王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，過去6日累接逾5,500張入票，按周日首輪價單發售336伙計，暫超額認購逾15倍，並於明日下午1時截票。集團董事總經理王惠貞指，項目獲多家銀行承做按揭，包括90天即供按揭計劃。