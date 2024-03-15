●以「富士康」品牌經營的台灣鴻海科技去年末季盈利增長33%至531.4億元新台幣，勝預期。季內消費電子產品佔其收入的58%，雲端及網絡產品則貢獻20%。公司預計首季收入將按年略有下降，惟全年整體收入料按年將大增。