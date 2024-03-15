簡訊一覽
●債務纏身的萬科企業(02202)，據報至3月13日止，年內境內外面臨到期或回售的公開債本金總額達18億美元（約130億元人民幣），其中第二季度壓力為年內最大，本金合計約87.6億元人民幣。另集團2月合同銷售140.2億元人民幣，按年跌53.45%。
●保利置業(00119)公布，委任胡在新為執行董事及董事總經理，以填補因王健辭任相關職務而產生的臨時空缺，昨起生效。
●中銀航空租賃(02588)去年淨利潤7.63億美元，按年大增37.08倍；每股收益1.1美元，末期息每股0.2721美元。
●中國太保(02601)今年首兩個月旗下中國太平洋人壽保險及中國太平洋財產保險累計原保險業務收入分別為632.74億元人民幣及389.77億元人民幣，前者按年下跌93.3%，後者增長6.2%。
●世茂集團(00813)向國企深圳坪山區城市建設投資公司附屬，蝕賣項目公司餘下的60%股權等權益，總代價約2.45億元（人民幣‧下同），涉及坪山區一個已停工的商住綜合開發項目，變現出售虧損料約4.25億元，所得款項將用作推進集團項目復工施工，仍須經坪山區國資監管局批准交易後方可作實。
●貝殼(02423)去年第四季淨利潤6.69億元（人民幣‧下同），按年升77.59%；全年更由虧轉盈，錄盈利58.83億元，每股盈利1.67元，派末期股息每股0.117美元。
●以「富士康」品牌經營的台灣鴻海科技去年末季盈利增長33%至531.4億元新台幣，勝預期。季內消費電子產品佔其收入的58%，雲端及網絡產品則貢獻20%。公司預計首季收入將按年略有下降，惟全年整體收入料按年將大增。
●新加坡金管局（MAS）發布專業預測員調查顯示，預計新加坡今年國內生產總值（GDP）增長2.4%，高於去年12月時調查預測增長2.3%，預計明年GDP增速加快至2.5%。該國去年GDP僅增長1.1%。
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