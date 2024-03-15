股壇MasterMind：港股宜先觀望 收息可吼滙控

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，港股走勢有改善，但下周多間科企放榜，內地又即將公布經濟數據，還有美國聯儲局及日本央行稍後議息，宜先觀望。他表示，恒指在17,200點有阻力，若有利好消息助港股突破，則上望18,000點，暫持審慎樂觀態度。