股壇MasterMind：港股宜先觀望 收息可吼滙控
港股昨先升後跌，失守17,000點關，近日強勢會否終止？好友暫時要抽身？另外，友邦保險(01299)去年新業務價值增33%，同時亦獲大行籲買入，惟股價績後急挫4%，何解？美國聯儲局下周議息，美股後市又如何？
凱基亞洲投資策略部主管溫傑於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，港股走勢有改善，但下周多間科企放榜，內地又即將公布經濟數據，還有美國聯儲局及日本央行稍後議息，宜先觀望。他表示，恒指在17,200點有阻力，若有利好消息助港股突破，則上望18,000點，暫持審慎樂觀態度。
美股趁低撈 英偉達分注吸
此外，溫傑指美國2月消費物價指數（CPI）升幅只是略高於預期，市場對美國減息預期實際變化不大，因此對美股衝擊不大。聯儲局下周議息，他指要留意點陣圖，屆時將對減息路徑更清晰。他預期美股在第二及第三季回調，在第四季再上，每次回調都是買入機會。對於股王英偉達（Nvidia）近期調整，他指未敢睇淡人工智能（AI）及半導體板塊，始終有盈利增長帶動，預期市盈率實際不升反跌，因此未見泡沫存在，策略上可分注吸納。
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