致富智庫：理財專家7大金錢概念

有理財專家將錢分成7個概念，完全明白的話，對大家進行財務規劃有莫大幫助。

賺錢 賺錢是取得金錢的第一步，包括正職、兼職工作等，只要能想辦法增加收入的方式，都要努力嘗試。時下不少年輕人喜歡做「斜槓族」，一身兼多職。雖然可減低被僱主解僱，或單一行業不景，帶來收入下降的風險，但「斜槓族」要有一定的自律性，才不會出現「多瓣數，但無工開」的情況。

分錢 分錢指的是要把賺到的錢分配運用，透過預算編列的方式把儲蓄計劃、投資計劃，甚至玩樂計劃安排好。最好是依月度、季度、年度的方式把錢預先分配好。例如計劃好年度旅行，同時要做好旅行的開支預算，繼而在出發前分階段「儲子彈」，成行之日就可以盡情血拼。

存錢 存錢是增加資產的基礎，每個人的第一個儲蓄目標是「緊急預備金」，以備不時之需，最好是有3至6個月的開支。儲蓄是個人財政最大的後盾，擁有令自己感到安心的儲備金，才可以盡情花費。

借錢 借錢的渠道很多，通常都是銀行貸款，也就是以個人信用或資產取得資金，但要小心規劃，避免負債纍纍。政府都時刻提醒：「還得到先好借」，借錢不是必然負面的行為，可以是財務規劃的手段之一，最重要是自己知道在做甚麼，以及肯定有能力償還，不要失控。

花錢 花錢可以在預算編列、目標具體的情況下，完全花光也無所謂。每人有自己的人生哲學，「今朝有酒今朝醉」不是罪，但要留意只可花掉預算中可以花的部分，如果每個月都「搵幾多，使幾多」，就會變成「月光族」了。

護錢 護錢指的是透過保險轉嫁風險，可以讓我們在意外或疾病發生時減少金錢損失。不少年輕人忽視買保險的重要性，以為後生用不着。不過人生無常，保險就是為減少損失。如果保障不足，一旦要承擔大筆醫藥費，多年的儲蓄或會一筆勾銷！

養錢 養錢就是要「錢搵錢」，透過本金利息的複利投資，把錢養大。如果可以只用「養大」的錢來消費，正正就是永遠只使「面嗰浸」。