銀價3個月高 銅近一年最強

市場對美國聯儲局6月減息的預期繼續升溫，利好不少大宗商品價格走勢。繼國際金價早前創歷史新高後，現貨銀價近日亦企在每安士25美元之上，周四曾見25.15美元，是自去年12月以來最高。分析料，只要銀價守得住24.6美元，後市前景仍可看漲。

銅價走勢近期同樣回勇，朝每噸9,000美元進發。倫敦5月期銅昨日見每噸4,081美元，觸及11個月新高。

金價年內料升見2500 至於銅價做好的原因，除了涉及憧憬美國減息，亦與投資者押注全球供應收緊有關。事緣中國煉銅企業日前在北京開會討論包括減產等措施。

此外，全球最大銅生產國秘魯和智利生產持續中斷，銅礦供應狀況趨緊，亦推高銅價走勢。

現貨金昨日則反覆偏軟，曾跌0.31%，每安士報2,167美元。摩通全球大宗商品策略團隊主管Natasha Kaneva稱，黃金是該行大宗商品的首選，更估計今年金價有可能升至2,500美元，背後理據是確認通脹和就業數據持續放緩，以及聯儲局確定減息。