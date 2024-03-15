幣圈富豪：比特幣難跌穿5萬關

比特幣周四繼續在每枚73,000美元水平爭持，曾見73,750美元；以太幣則失守4,000美元，跌逾2%，曾報3,936美元。

加密貨幣金融服務公司Galaxy Digital創始人兼億萬富豪Mike Novogratz認為，比特幣近期升勢，是因投資者廣泛採用加密貨幣，並非宏觀經濟因素推動，所以推算比特幣價格不太可能再次跌穿5萬美元。

資金湧現貨ETF勢延續牛市 他又強調，雖然比特幣現貨ETF（交易所買賣基金）擴大了投資者接觸比特幣的渠道，但與比特幣的總市值相比只是冰山一角，因10多隻比特幣ETF的總市值僅約400億美元（約3,120億港元），距離比特幣約1.5萬億美元的市值（約11.7萬億港元）仍差一大截。

另邊廂，正當比特幣觸及73,000美元之時，加密貨幣數據分析平台CryptoQuant創始人Ki Young Ju則發文指出，礦工正在拋售其持有的比特幣，背後原因或與更新設備，提高算力等有關，但也意味市場近期可能面臨一定拋售壓力，但認為只要資金繼續流入比特幣現貨ETF，牛市還會持續。