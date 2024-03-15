勝獅去年溢利降58% 派息增

該企指出，去年營業額及平均售價下跌是由於2021年集裝箱生產過剩，導致乾集裝箱需求下降，加上全球貿易疲弱，直接影響毛利率。年內該企收入3.82億美元，按年跌50.74%；毛利5,652.8萬美元，按年跌61.57%；製造及租賃業務營業額為3.54億美元，跌52.59%。

集裝箱總銷量挫56% 乾集裝箱及ISO特種集裝箱的總銷售量約為10.6萬個20呎標準集裝箱，按年跌56.19%；平均售價跌26.79%至2,075美元。在乾集裝箱業務方面，總產量下降約50%，乾集裝箱及特種集裝箱分別佔業務分部營業額的53%及47%。鑑於乾集裝箱的需求持續下降，加上全球貿易疲弱，仍有生產過剩問題，直接影響毛利率，該企將更專注於控制乾集裝箱工廠的成本。

至於特種集裝箱業務方面，在本地及國際市場均錄得穩健增長，尤其是與可再生能源行業相關的能源儲能集裝箱，能源儲能集裝箱整體銷售收益較2022年增長超過170%。