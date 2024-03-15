阿里旗下速賣通遭歐盟調查

擬3年斥85億投資南韓 根據公告，歐盟的程序將涉及多項重點，其中包括調查速賣通本身對於服務條款是否執行不力，如在禁止某些對消費者健康構成風險的產品（例如假藥、食品以及膳食補充劑），以及阻止未成年人接觸色情內容等。調查的其他領域包括速賣通如何向用戶推薦產品等。

這是繼針對TikTok和社交媒體平台X（前稱Twitter）展開的調查之後，因應DSA條款進行的第3次正式調查。

此外，南韓媒體引述阿里一份業務戰略文件報道，該企計劃未來3年在南韓投資11億美元（約85.8億港元），包括今年將斥資兩億美元建設一個物流中心，面積達18萬方米；計劃投入一億美元幫助南韓中小型企業將產品銷往海外，3年內支援5萬家中小企對外出口；並將投資約1,000億韓圜（約5.9億港元）助力加強對南韓消費者保護；預期通過一系列投資有望創造3,000個工作職位。

另一方面，華為公布，阿里旗下閒魚、1688、飛豬、餓了麼、盒馬、菜鳥、點淘、淘寶特價版、大麥、淘票票及燈塔專業版共11款應用程式（App）昨日集體啟動鴻蒙原生應用開發。