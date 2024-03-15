美上月核心PPI超預期 道指早段偏軟

繼日前公布的美國消費物價指數（CPI）高於預期後，周四公布的2月生產物價指數（PPI）按年上漲1.6%，增幅仍然高過市場預期。這反映出不單止終端消費市場，上游供應鏈的物價升溫壓力也是揮之不去。至於撇除食品及能源的核心PPI，按年升幅甚至達到2%，也是高過市場預期。

零售按月增0.6%失色 另外，2月零售銷售按月增長0.6%，表現遜預期；所幸是撇除汽車及汽油之後的零售銷售符合市場預期，按月增幅達到0.3%。就業數據方面，上周首申領失業救濟人數為20.9萬人，截至前周止持續申領人數則為181.1萬人，兩項數據均低過預期。

美股3大指數周四早段偏軟，道指曾跌103點，報38,940點，標指跌19點，報5,145點；納指跌70點，報16,107點。

麥當勞：年初業務放緩 企業消息方面，連鎖快餐店麥當勞財務總監Ian Borden日前出席投資者會議時透露，消費疲弱及海外業務挑戰使得今年初業務表現放緩。根據Borden說法，低收入的消費者更多轉向雜貨超市購買食物，而不是在餐廳用餐。「一些消費者選擇更頻繁地在家中吃飯。」作為回應，麥當勞在其美國的餐廳提供了更多4美元（約31.2港元）以下的套餐式綑綁優惠，並計劃加大推廣，以吸引低收入群體。

另外，他還指出國際業務今年開局疲弱，主要是受中國、中東市場放緩所致，特別是後者主要受到以巴衝突的影響。麥當勞股價早段曾跌1.22%。

運動服裝品牌Under Armour高層有人事變動，現任行政總裁（CEO）Stephanie Linnartz即將於4月離任，由目前擔任董事長的公司創始人Kevin Plank接任CEO一職。在接任CEO後，Plank亦不會保留董事長身份，只會改任公司董事，而董事長之位則會交由著名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問埃利安出任。Under Armour的A類股份早段曾跌12.35%。