Tesla股價恐再冧三成

投行憂需求縮 削目標價嗌減持 電動車產業於此前數年曾經是全球市場熱炒的板塊，但隨着市場競爭日漸激烈，白熱化的價格戰迫使大型車企不得不自貶身價，靠犧牲利潤低價賣車來維持銷量，而小型車企更只能苦苦掙扎求生。美國電動車龍頭企業特斯拉（Tesla）股價「跌跌不休」，年初迄今股價已累跌31.74%；而作為鴻海合作夥伴之一的初創電動車企業Fisker，亦已聘請重組顧問，為可能申請破產做準備。

鴻海夥伴Fisker傳申破產 Fisker股價於美股周四早段曾挫51.87%，低見0.1551美元。雖然電動車初創企業破產倒閉頻頻發生，不能算是大新聞，但今次出事的居然又是鴻海的合作夥伴，就不禁引人深思。畢竟作為富士康的母公司，鴻海本身是電子產品代工廠龍頭，該企自數年前宣布開拓電動車業務以來，曾與內地的拜騰汽車、美國的Lordstown、IndiEV等有過合作，而這些合作車企如今都有一個共通點──已陷入財困甚至已破產。

當然，鴻海用漁翁撒網的方法與多家車廠合作，偶爾遇上合作方「出事」也不足為奇，但如此頻密地發生，背後必有玄機。除非是鴻海刻意挑選有財務有問題的車廠進行合作，否則只說明電動車企業連環倒閉已成為行業普遍現象，亦證明了目前電動車的競爭環境異常激烈。

龍頭電動車企業股價一路狂瀉，亦從側面印證出目前行業正面臨的挑戰。自從Tesla行政總裁今年初警告公司增長將會顯著放緩後，市場明顯不信服其「產品正在升級迭代，所以銷情會稍為轉弱」的無力解釋，多家大型投資銀行先後下調了該公司的目標價。近日加入唱淡行列的有富國銀行，該行基於對Tesla電動車需求減弱的擔憂，將其評級下調至「減持」，目標價亦從原來的200美元大幅降至120美元，意味着潛在下跌空間超過三成。

日產本田擬合作攻電動車 行業競爭本質，除了現有的電動車產業參與者不斷降低售價的惡性競爭外，還有來自傳統車企向電動化轉型帶來的潛在挑戰。外媒引述消息指，日本兩家大型車廠──日產（Nissan）和本田（Honda），正打算聯手合作進軍電動車領域。報道稱，兩家車廠可能會聯合採購，甚至共同開發通用的電動車設計平台，由於討論仍處於初步階段，雙方的態度未完全明確。

Tesla近年股價反覆向下