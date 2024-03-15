絲絲講場：農夫山泉鍾睒睒遭網暴 母憂心亡
農夫山泉(09633)近期是非多多，先係作為中國首富嘅公司創始人鍾睒睒捲入與已故娃哈哈創始人宗慶后嘅業務「恩怨」，繼而係農夫山泉旗下產品被指「媚日」而被商戶停售。近日鍾更喺社交平台留言，指自己被莫名網暴，累及母親為其所憂，其母已喺本周一去世，令他萬分悲痛！
事緣上月25日，娃哈哈創始人宗慶后逝世，網絡有指鍾當年喺宗慶后幫助下起家，及後卻自立門戶，被某些人認為係「忘恩負義」之舉，鍾即回應指自己第一桶金並非來自娃哈哈，亦從未喺娃哈哈領薪，更談唔上被開除，又指兩家公司雖曾有訴訟，但最終握手言和，重申對宗老企業家精神嘅尊敬，卻從沒有動搖過云云。
產品被指「媚日」停售
以為事件告一段落，誰料又有網民質疑農夫山泉旗下東方樹葉嘅產品包裝係日本建築、梳打水原料來自福島等，被指係「媚日」，引發熱議。最終江蘇常州兩家便利店發通知停售相關產品，拖累農夫山泉股價由2月下旬急挫，市值一度累計蒸發逾200億元。
不過，鍾嘅噩運似乎未完，事緣近日其喺社交平台更新朋友圈，指因被莫名網暴，累及母親憂心，其母於3月11日去世。據報鍾未能見母親最後一面，確令人傷感。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：