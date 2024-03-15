絲絲講場：農夫山泉鍾睒睒遭網暴 母憂心亡

事緣上月25日，娃哈哈創始人宗慶后逝世，網絡有指鍾當年喺宗慶后幫助下起家，及後卻自立門戶，被某些人認為係「忘恩負義」之舉，鍾即回應指自己第一桶金並非來自娃哈哈，亦從未喺娃哈哈領薪，更談唔上被開除，又指兩家公司雖曾有訴訟，但最終握手言和，重申對宗老企業家精神嘅尊敬，卻從沒有動搖過云云。