僅26%企業擬增聘

有意裁員比例增 專業服務最嚴峻 經濟疲軟，企業招聘人手的意欲亦偏弱。會計師行畢馬威一份關於招聘市場及薪酬展望的調查顯示，只有26%受訪者預期今年將為香港業務增加人手，比例按年少11個百分點；擬削減人手則有16%，比例按年增加8個百分點。

各行業對減少人手的預期上升，其中以專業服務業最嚴峻，有26%料縮減人手，按年大增22個百分點，其次為消費品市場，有23%，按年升15個百分點，地產行業按年增5個百分點至15%。

去年花紅縮至2.2個月 畢馬威中國個人服務合夥人蕭維強解釋，市況疲弱，令交易活動減少，不利專業服務行業，而息口高企亦令地產市場受壓。不過，樂見港府已有一系列措施刺激市況，希望能帶動交易活動，繼而利好就業市場。

相較之下，首席級管理層看法較為樂觀，只有14%預期會減少人手，惟比例亦按年增加3個百分點，預期保持不變有41%，按年增加4個百分點，而增加人手按年少7個百分點至41%，反映今年取態較去年悲觀。

事實上，經濟前景不明，「打工仔」的「荷包」亦受影響。去年平均花紅僅2.27個月，較2022年的2.43個月，少0.16個月，預期今年花紅「加碼」的僅43%，按年跌一個百分點，預期「縮水」則按年持平，錄15%。

78%高層估今年加薪 薪酬方面則較樂觀，有68%表示去年有「加人工」，惟比例按年少5個百分點，大部分加薪3至5%，「無加無減」的有29%，按年多3個百分點，而「減人工」的則按年微升1個百分點至3%。展望今年，78%預期今年可加薪，按年增4個百分點，其中35%預測加薪3至5%，18%料今年凍薪，預期減薪的則按年保持在3%。

轉工方面，去年有43%「想轉工」，但僅15%成功。畢馬威中國香港特別行政區行政人員招聘服務總監鄭相維指，反映人才配對面臨更大挑戰，求職者缺乏所需指定技能，因此與職位無法匹配，認為在這種情況下，企業可考慮加強培訓現有員工，以挽留人才，並利用額外招聘渠道尋找新人才。同時，有意轉工的專業人士需提升自身技能以滿足市場需求。

另外，調查指去年74%轉職的香港受訪者獲加薪，平均加幅約17.1%，低過前年的約23.4%，反映僱主作出招聘決策時態度較保守。不過，畢馬威指，僱主對質素較高的人才，較願遷就應聘者對薪酬的期望。

該調查在2024年1月2至14日進行，訪問了1,103名商界管理級和專業人員，其中552名在港工作或居住，另外551名則在中國內地。按職級劃分，18%為首席級，28%為部門主管，經理級、助理經理級或以下分別佔35%及19%。

本港首席級企業高層對員工人數預期