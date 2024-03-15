星島預警全年最多蝕5000萬

踏入2024年，公司股價連挫兩個月，惟3月跌勢仍然未止，截至昨日收市價0.33元計，約半個月再跌近3%；年內累計跌勢進一步擴大至14.29%，比去年全年的6.1%跌幅更為嚴峻。

回顧去年上半年，該企廣告和發行收入分別為2.57億元和7,074.6萬元。《星島日報》海外業務在期內繼續調整中，包括嚴格控制成本等，惟在環球通脹、加息及俄烏戰爭等因素影響下，整體市場持續低迷，廣告收入受到較大壓力，海外業務期內收到合計約1,930萬元的政府抗疫補助。