星島預警全年最多蝕5000萬
《星島日報》母公司星島新聞集團(01105)又發盈警！公司預期，2023年全年將錄股東應佔虧損不多於5,000萬元，意味本月會迎來連蝕5年的噩耗。自2019至2022年期間，累計虧損規模超過3.82億元，加上去年上半年的虧損，4年半累計虧損總額已逾4.24億元。
踏入2024年，公司股價連挫兩個月，惟3月跌勢仍然未止，截至昨日收市價0.33元計，約半個月再跌近3%；年內累計跌勢進一步擴大至14.29%，比去年全年的6.1%跌幅更為嚴峻。
回顧去年上半年，該企廣告和發行收入分別為2.57億元和7,074.6萬元。《星島日報》海外業務在期內繼續調整中，包括嚴格控制成本等，惟在環球通脹、加息及俄烏戰爭等因素影響下，整體市場持續低迷，廣告收入受到較大壓力，海外業務期內收到合計約1,930萬元的政府抗疫補助。
有線寬頻料去年蝕逾5.3億
此外，有線寬頻(01097)預期，去年虧損按年減少30至40%，而2022年度錄虧損約8.857億元，即估計仍要蝕約5.31億至6.19億元。
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